Bella Hadid come Jane Birkin l' omaggio sfila sul red carpet del Festival di Cannes

Sul red carpet del Festival di Cannes, la modella ha attirato l'attenzione indossando un outfit identico a quello di una celebre attrice francese degli anni Sessanta. L'evento ha visto così un confronto tra due icone, con un abbigliamento che richiama un'epoca passata. La presenza della modella, con il suo look, ha suscitato discussioni tra gli appassionati di moda e cinema presenti all’evento. Nessuna altra personalità è stata coinvolta in questa scelta di stile durante la manifestazione.

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