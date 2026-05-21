Bella Hadid come Jane Birkin l' omaggio sfila sul red carpet del Festival di Cannes
Sul red carpet del Festival di Cannes, la modella ha attirato l'attenzione indossando un outfit identico a quello di una celebre attrice francese degli anni Sessanta. L'evento ha visto così un confronto tra due icone, con un abbigliamento che richiama un'epoca passata. La presenza della modella, con il suo look, ha suscitato discussioni tra gli appassionati di moda e cinema presenti all’evento. Nessuna altra personalità è stata coinvolta in questa scelta di stile durante la manifestazione.
La modella arriva sul tappeto rosso sfoggiando un look identico a quello indossato dalla leggenda del cinema degli anni ‘60. Ma non è l’unica che sul medesimo red carpet si è lasciata ispirare dal passato. +++dropcap Ogni volta che Bella Hadid sfila sul red carpet del Festival di Cannes lascia tutti senza fiato con i suoi look. Poteva, dunque, non essere altrettanto memorabile la sua partecipazione alla 79esima edizione della kermesse cinematografica? Certo che no, anche se questa volta si è decisamente superata, omaggiando una vera icona della moda francese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Bella Hadids Schiaparelli GAG at Cannes 2026!
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