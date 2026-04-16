Mattarella invitato a Viterbo per gli 80 anni del consiglio comunale poi la telefonata a sorpresa dal Quirinale

Viterbo si appresta a ospitare un consiglio comunale aperto il 24 aprile alle 16, nella sala d'Ercole, in occasione dell'anniversario degli 80 anni del consiglio comunale. In questa occasione, è previsto l'intervento del presidente della Repubblica, invitato ufficialmente, e una telefonata a sorpresa dal Quirinale. L'evento rappresenta un momento di commemorazione e di attenzione alle istituzioni locali.

Viterbo si prepara a vivere una giornata di profondo valore civico. Il 24 aprile, alle 16, la sala d'Ercole apre le sue porte per un consiglio comunale aperto, convocato per celebrare un anniversario che affonda le radici nella storia del paese. Sono passati esattamente 80 anni dalla prima seduta.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bergamo celebra gli 80 anni dal primo Consiglio comunale, Carnevali: “Le radici della nostra democrazia” Modena celebra gli 80 anni del Consiglio comunale, al via le iniziativeDal 31 marzo un programma di appuntamenti per ricordare il primo voto amministrativo del dopoguerra, il suffragio femminile e la nascita della...