Dal 2024, se si hanno debiti con il fisco superiori a 500 euro, il rimborso Irpef viene bloccato automaticamente. La nuova franchigia di 500 euro significa che se il debito residuo è inferiore o uguale a questa cifra, il rimborso non viene sospeso. Quando il debito supera questa soglia, l’Agenzia delle Entrate blocca l’erogazione del rimborso fino a quando il debito non viene saldato.

? Punti chiave Quale soglia di debito blocca automaticamente il tuo rimborso Irpef?. Come funziona la nuova franchigia da 500 euro introdotta nel 2024?. Cosa succede se rifiuti la proposta di compensazione dell'Agenzia delle Entrate?. Perché il fisco può trattenere i tuoi soldi per coprire le cartelle?.? In Breve Blocco rimborsi per cartelle scadute da 60 giorni con importi sopra 1.500 euro.. Compensazione automatica attivata solo se il rimborso supera la soglia di 500 euro.. Rifiuto compensazione comporta congelamento fondi fino al 31 dicembre dell'anno successivo.. Nuova normativa introdotta dal decreto d.lgs. 29 luglio 2024 n. 110.. Dal... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 730 precompilato: rischi il blocco del rimborso se hai debiti col fisco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fisco, via al 730 Precompilato: ma se cambi i dati scattano i controlli. Ecco come evitare rischiA partire dal 30 aprile, milioni di italiani potranno accedere al Modello 730 Precompilato 2026, un sistema che permette di inviare la dichiarazione...

Come scoprire se hai debiti col Fisco (in 30 secondi)L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il servizio online che consente a cittadini e imprese di verificare in pochi secondi se sono presenti debiti...

Temi più discussi: 730 precompilato con figli: tutti gli errori che costano caro; Partita l’operazione 730: i controlli sui rimborsi, come correggere gli errori e le sanzioni; Modello 730 precompilato: cosa succede se si modifica e a quali controlli si va incontro; 730/2026: ora si può modificare e inviare. Novità e scadenze.

730 precompilato 2026: i problemi segnalati dalla Cgil 10 giorni fa non sono stati completamente risolti. Dati sbagliati o CU errate restano un rischio concreto. Controlla sempre i dati prima di inviare! #730 #Fisco #Detrazioni 2lnk.io/d3WJz x.com

730 precompilato 2026: 2 milioni di CU sbagliate dall’INPS — come capire se il tuo rimborso è a rischio e cosa fare adessoHai aperto il 730 precompilato, hai visto i numeri, hai pensato che fosse tutto a posto. Magari lo hai già inviato. Ma c’è una cosa che quest’anno conviene sapere prima di tirare un sospiro di solliev ... alphabetcity.it

730 precompilato, scattano i controlli: chi rischia l’accertamento e come modificare i datiDopo l’allarme sulle Certificazioni Uniche errate, l’Agenzia delle Entrate rassicura i contribuenti. Dal 30 aprile al 14 maggio la dichiarazione sarà disponibile in sola modalità ... quifinanza.it