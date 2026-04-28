A partire dal 30 aprile, milioni di italiani potranno accedere al Modello 730 Precompilato 2026, un sistema che permette di inviare la dichiarazione dei redditi online. Se si modificano i dati già presenti, il sistema avvia controlli automatici per verificare la correttezza delle informazioni inserite. Queste verifiche sono previste dalla normativa fiscale e mirano a prevenire eventuali errori o irregolarità nella dichiarazione.

Tempo di adempimenti fiscali. Dal 30 aprile, come ogni anno, milioni di italiani potranno accedere al Modello 730 Precompilato 2026. L?Agenzia delle Entrate ha promesso zero.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Fisco, via al 730 Precompilato: ma se cambi i dati scattano i controlli. Ecco come evitare rischi

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