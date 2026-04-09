Come scoprire se hai debiti col Fisco in 30 secondi
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il servizio online che consente a cittadini e imprese di verificare in pochi secondi se sono presenti debiti fiscali ancora pendenti. La procedura, accessibile tramite il portale ufficiale, permette di controllare lo stato dei pagamenti e delle eventuali pendenze con il Fisco in modo rapido e semplice. L’accesso alla piattaforma è gratuito e aperto a tutti gli utenti registrati.
L'Agenzia delle Entrate ha rivisto il servizio che permette a cittadini e imprese di sapere se hanno debiti pendenti col Fisco. Per scoprirlo servono pochi secondi (e due clic): è sufficiente collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (qui il link) e accedere all'area riservata con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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