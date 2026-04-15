Il festival «Gin Tonic Life» si terrà a ChorusLife Bergamo il 17 e 18 aprile, con una giornata dedicata domenica. L’evento prevede degustazioni e incontri con i produttori locali di gin e tonica. La manifestazione si svolge presso la struttura di ChorusLife e coinvolge aziende del territorio che presenteranno le proprie produzioni. La giornata di domenica sarà dedicata in particolare alle attività di degustazione e alle interviste con i produttori.

LA MANIFESTAZIONE. Il festival «Gin Tonic Life» debutta a ChorusLife Bergamo il 17 e 18 aprile, con una giornata speciale domenica. Protagonisti i gin artigianali di produttori locali, tra degustazioni, musica e food truck in un’atmosfera conviviale. Alla prima edizione nello smart district, l’evento riunisce produttori indipendenti tra Bergamo, Brescia e Milano, con gin artigianali che spaziano dai classici alle varianti più sperimentali, incluse proposte low alcol e analcoliche. I produttori guideranno le degustazioni raccontando botaniche e lavorazioni. Gin tonic preparati al momento (9 euro) e assaggi in purezza a 1 euro. L’ingresso è libero.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Gin Tonic Life», a ChorusLife degustazioni e incontri con i produttori del territorio

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