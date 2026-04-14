Gin Tonic Life debutta a ChorusLife | degustazioni e incontri con i produttori del territorio

Venerdì 17 aprile, a partire dalle 18, si terrà a ChorusLife Bergamo un evento dedicato agli appassionati di gin tonic. La manifestazione, intitolata “Gin Tonic Life”, prevede degustazioni e incontri con i produttori locali di gin artigianale. È la prima volta che questo festival si svolge in questa sede e si rivolge a chi desidera scoprire le varietà e le tecniche di produzione del gin del territorio.

Il mondo del gin artigianale arriva a ChorusLife Bergamo con “ Gin Tonic Life ”, il festival dedicato agli amanti del gin tonic in programma venerdì 17 aprile, dalle 18.00 alle 24.00, e sabato 18 aprile, dalle 17.00 alle 24.00, a cui si aggiunge domenica una formula speciale “aperigin”. Alla sua prima edizione nello smart district, l’evento riunisce una selezione di produttori indipendenti, provenienti in larga parte dall’area tra Bergamo, Brescia e Milano, per un percorso di scoperta che mette al centro qualità, ricerca e identità territoriale. Protagonisti saranno gin artigianali realizzati con botaniche selezionate e lavorazioni attente, con proposte che spaziano dalle interpretazioni più classiche e secche fino a varianti aromatiche e sperimentali.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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