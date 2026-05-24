35° Chorfest alla Basilica di Sant’Antonio

Sabato 6 giugno alle 21:15 si terrà il 35° Chorfest presso la Basilica di Sant’Antonio. L’evento è organizzato dall’Associazione Musicale Fabio da Bologna. La manifestazione coinvolge cori e gruppi vocali, che si esibiranno all’interno della chiesa. L’ingresso è libero e l’evento si svolgerà in modo pubblico e aperto a tutti gli appassionati di musica corale.

Sabato 6 giugno 2025 alle 21:15 avrà luogo il 35° Chorfest organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2.Il Chorfest, nel tempo, sia rassegna di cori, sia concerto per coro e orchestra o per coro e organo, è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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