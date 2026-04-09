Festa della Divina Misericordia alla Basilica di Sant’Antonio | al via il triduo di preghiera
A pochi giorni dal centenario dell'apertura del santuario, i fedeli della Basilica di Sant’Antonio si preparano a partecipare a un triduo di preghiera dedicato alla Festa della Divina Misericordia. L’evento, che si svolge all’interno della basilica, coinvolge la comunità religiosa locale in un momento di preghiera e devozione condivisa, con l’obiettivo di celebrare la ricorrenza e rafforzare il senso di appartenenza tra i partecipanti.
I fedeli della Basilica di Sant'Antonio a pochi giorni dal centenario dell'apertura del santuario (4 aprile 1926- 4 aprile 2026), si preparano a vivere un nuovo momento di fede condivisa e devozione profonda. L'occasione sarà la festa della Divina Misericordia. Istituita nel 2000 da Papa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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