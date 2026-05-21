Mercato Europeo in piazza XX Settembre | sapori e colori da tanti Paesi
Dal 21 al 24 maggio 2026, in piazza XX Settembre a Bologna, si svolgerà un mercato che proporrà specialità di 13 paesi europei ed extra europei. L’evento si terrà in due location: in piazza XX Settembre e in porta Galliera, dove saranno allestiti 35 stand. Durante i quattro giorni, i visitatori potranno assaporare piatti e prodotti provenienti da paesi diversi, creando un’occasione di incontro tra culture e tradizioni gastronomiche. La manifestazione si svolge nel cuore della città, attirando un pubblico di appassionati e curiosi.
Dal 21 al 24 maggio 2026 a Bologna, in piazza XX Settembre 1870, a Porta Galliera 35 stand con le specialità di 13 paesi europei ed extra europei. Torna a Bologna lo storico Mercato Europeo! È la sesta edizione. Nel suggestivo spazio di Porta Galliera da domani giovedì e fino a domenica 24 maggio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Sullo stesso argomento
Piazza XX Settembre: colpita da un pezzo di intonaco caduto da un palazzo, 53enne all'ospedaleSe l'è cavata con una ferita alla testa, ma le conseguenze di quanto accaduto oggi, giovedì 23 aprile, in via Poccianti, all'angolo con piazza XX...
Asola, piazza XX Settembre si trasforma in presidio per il cuore? Punti chiave Chi ha coordinato le operazioni mediche in piazza XX Settembre? Come hanno collaborato le associazioni locali per gestire lo...
DIETRO IL SUCCESSO DI EUROPA IN PIAZZA: IL GRAZIE A UNA SQUADRA STRAORDINARIA ?Si sono appena spenti i riflettori sulla terza edizione del Mercato Europeo a Chiari, un weekend indimenticabile che ha fatto registrare numeri straordinari facebook
Emissioni, con il mercato europeo nuovi costi in arrivo per famiglie e imprese Il vicepresidente di Confcommercio e presidente di Conftrasporto, Pasquale Russo, e Stefano Fantacone, direttore del Cer, alla presentazione del Rapporto Cer-Confcommerci x.com
Tutto pronto a Cuneo per l’attesissimo appuntamento con il Mercato EuropeoDal 22 al 24 maggio piazza Galimberti si riempie di bancarelle di street food, ristorazioni, bevande, artigianato, articoli per la casa e il benessere ... cuneodice.it
Cuneo accoglie il Mercato Europeo: come cambia la viabilitàIn occasione dell’edizione 2026 del Mercato Europeo, organizzato da Confcommercio insieme al Sindacato Provinciale FIVA, il centro di Cuneo si prepara ad accogliere espositori provenienti da numeros ... cuneodice.it