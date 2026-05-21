Mercato Europeo in piazza XX Settembre | sapori e colori da tanti Paesi

Dal 21 al 24 maggio 2026, in piazza XX Settembre a Bologna, si svolgerà un mercato che proporrà specialità di 13 paesi europei ed extra europei. L’evento si terrà in due location: in piazza XX Settembre e in porta Galliera, dove saranno allestiti 35 stand. Durante i quattro giorni, i visitatori potranno assaporare piatti e prodotti provenienti da paesi diversi, creando un’occasione di incontro tra culture e tradizioni gastronomiche. La manifestazione si svolge nel cuore della città, attirando un pubblico di appassionati e curiosi.

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