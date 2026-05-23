Il calciatore olandese è vicino a trasferirsi in Serie A, con Juventus e Roma interessate all'acquisto. Entrambe le squadre valutano la formula del prestito con obbligo di riscatto come possibile modalità di contratto. La trattativa è in corso, ma non ci sono ancora dettagli definitivi. La situazione del caso Greenwood potrebbe influenzare le decisioni della Roma, ma non sono state fornite indicazioni precise in merito.

? Domande chiave Chi preferirà la formula del prestito con obbligo di riscatto?. Come influirà il caso Greenwood sulle possibilità della Roma?. Perché il valore di mercato dell'olandese è sceso sotto i 25 milioni?. Quale strategia userà la Juventus per minimizzare il rischio economico?.? In Breve Valore di mercato del giocatore sceso sotto i 25 milioni di euro.. Juventus valuta formula con prestito e opzione di riscatto o obbligo.. Roma considera l'acquisto come alternativa strategica al possibile colpo Mason Greenwood.. Zirkzee ha giocato nel 2024 con il Bologna prima del trasferimento.. Il Manchester United mette sul mercato Joshua Zirkzee proponendo l’attaccante olandese sia alla Juventus che alla Roma per chiudere la sua esperienza a Old Trafford nel corso dell’estate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zirkzee verso la Serie A: Juventus e Roma puntano all’acquisto

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Temi più discussi: Zirkzee vuole tornare in Serie A: offerto a Roma e Juve, il mercato si riaccende; Torna di moda: Joshua Zirkzee offerto alla Juventus, concorrenza da un altro club di Serie A; Zirkzee torna in Serie A? Juventus e Roma alla finestra per l’olandese; Roma, Zirkzee pallino di Gasp: nuovo tentativo nelle prossime settimane -.

Zirkzee è aperto ad un eventuale ritorno in Serie A questa estate #Calciomercato #21maggio x.com

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