La Juventus torna su Zirkzee nuovo assalto all’olandese per l’estate | CM

La Juventus ha ripreso i contatti con l’attaccante olandese Joshua Zirkzee, considerandolo nuovamente nel suo elenco di potenziali acquisti per la prossima stagione. L’interesse riguarda un possibile ritorno in Serie A al termine dell’attuale campionato. La società sta valutando le opzioni disponibili in vista di un eventuale rafforzamento nel reparto offensivo. Al momento, non ci sono ancora decisioni definitive su un trasferimento.

La Juventus torna sulle tracce di Joshua Zirkzee in vista della prossima stagione con l’attaccante olandese che potrebbe tornare in Serie A alla fine del campionato in corso. Zirkzee è pronto a cambiare maglia in vista dell’estate (Ansa Foto) – calciomercato.it Reduce da due annate difficili in Inghilterra, il centravanti classe 2001 starebbe valutando di cambiare aria in vista della prossima stagione con il Manchester United che è pronto ad ascoltare offerte per l’ex attaccante del Bologna. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione la Juventus starebbe pensando di fare un nuovo tentativo per Zirkzee, cercato già in passato senza successo.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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La Juve ha messo in lista Zirkzee. #asroma #calciomercato #zirkzee

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