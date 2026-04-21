La Juventus si appresta a sfidare il Milan dopo aver conquistato una vittoria contro il Bologna. Per questa partita, la squadra ritroverà in panchina l’allenatore che ha guidato il club nelle ultime stagioni e un centrocampista che ha lasciato il club l’estate scorsa. La sfida rappresenta un’occasione per consolidare la posizione in zona Champions League.

Dopo l’importante vittoria contro il Bologna, la Juventus si prepara ad affrontare il Milan, partita dove ritroverà gli ex Adrien Rabiot e Massimiliano Allegri in panchina. Una partita fondamentale per consolidare il distacco da Como, Roma e Atalanta, portandosi ad un possibile +8 nel caso in cui i comaschi non dovessero spuntarla a Genova. L’impostazione della partita: le armi della Juventus. In ottica formazione, sarebbe un arma vincente per Spalletti inserire Kenan Yildiz come falso nove o di lasciare spazio a Jeremie Boga, attaccante che non resta fermo tra i centrali del Milan, ma che cerchi di attirarli fuori dall’area così da creare uno spazio di inserimento per i giocatori bianconeri.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Serie A, verso Milan-Juventus: vincere per blindare definitivamente la Champions League

Juventus-Milan 2003: l’unica storica finale di Champions tutta italiana

Notizie correlate

Il Milan aggancia il Napoli in Serie, scatto Champions League per la Juventus. L’Inter vede lo scudettoIl Milan ha sconfitto il Verona per 1-0 grazie al gol di Rabiot su invito di Leao al 41mo minuto allo Stadio Bentegodi, tornando così alla vittoria...

Leggi anche: La Juventus verso il finale di stagione: obiettivo Champions League

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Diffidati Milan-Juventus: Leao, Modric, Bremer e non solo chi rischia di saltare il big match per squalifica; Serie A, vittoria per Milan, Juventus e Genoa; Milan-Juventus, ultimi biglietti disponibili, Si va verso il sold out; Serie A, Juve e Milan accelerano verso la Champions.

Serie A, Juve e Milan accelerano verso la ChampionsMilano, 20 apr. (LaPresse) - Juventus e Milan fanno un passo deciso verso la Champions League nella 33esima giornata di Serie A, ... stream24.ilsole24ore.com

Juve a lavoro, come sta Holm: le condizioni dell'esterno verso la sfida col MilanI bianconeri si sono ritrovati alla Continassa per iniziare a preparare il big match di San Siro: novità sull'esterno svedese ... tuttosport.com

Milan e Juve, scatto Champions: rossoneri e bianconeri sfruttano i pass falsi di Como e Roma e salgono rispettivamente a +8 e +5 dal 5º posto. Saranno Milan, Napoli e Juventus ad andare in Champions insieme all’Inter facebook

CLASSIFICA GIRONE DI RITORNO (14/19) Inter 33 Juventus 27 Napoli 27 Atalanta 26 Como 25 Milan 24 Genoa 23 Fiorentina 23 Roma 22 Lazio 22 Sassuolo 22 Parma 20 Bologna 19 Udinese 18 Torino 17 Cagliari 14 Lecce 11 Pisa 6 Cremonese 6 Verona x.com