Zirkzee offerto in Serie A | le possibili destinazioni

L’attaccante olandese è stato offerto a diverse squadre di Serie A, con il Manchester United che ha dato disponibilità a un possibile ritorno in Italia. La società inglese ha aperto alla trattativa, senza ancora definire dettagli o accordi. Nessuna ufficialità è stata comunicata, ma l’interesse rimane vivo tra i club italiani. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento nei prossimi mesi, anche se le parti devono ancora negoziare i termini.

Arrivano conferme sul possibile ritorno dell’attaccante olandese in Italia: apertura totale del Manchester United. Ci risiamo. Come già accaduto negli scorsi mesi, in queste ore si sta tornando a parlare con una certa insistenza di un ritorno di Joshua Orobosa Zirkzee in Serie A. L’attaccante olandese classe 2001 viene da una esperienza di certo non esaltante al Manchester United e una sua separazione in estate appare sempre più probabile. Zirkzee (Ansa) – Calciomercato.it La dirigenza dei Red Devils avrebbe già deciso di cederlo in estate e – secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira – avrebbe offerto il cartellino dell’ex Bologna a Juventus e Roma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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