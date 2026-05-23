Roma su Zirkzee | offerto anche alla Juve

La Roma ha manifestato interesse per l’attaccante olandese, con trattative iniziali in corso per portarlo in Italia durante la prossima sessione di mercato estiva. La società ha anche presentato un’offerta per il giocatore, che è stato oggetto di discussione anche da parte di altri club italiani. Non sono stati comunicati dettagli sui termini dell’accordo o sulla durata del contratto proposto. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali.

La Roma muove i primi passi per riportare in Italia Joshua Zirkzee nella prossima sessione estiva di mercato. Il centravanti olandese è ormai ai margini del progetto tecnico del Manchester United e spinge per un ritorno immediato in Serie A. Lo riferiscono le ultime indiscrezioni lanciate dall’esperto di mercato Ekrem Konur. #ManchesterUnited Joshua Zirkzee – Serie A offers! Manchester United striker has been offered to Juventus and Roma. The Dutch forward’s future could be decided this summer. https:t.coR5REScACjT pic.twitter.com9C8e9agGxe — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 23, 2026 Il fattore Gasperini e l’ombra della Juventus. Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha inserito il nome del classe 2001 in cima alla lista dei desideri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Zirkzee, ritorno in vista

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