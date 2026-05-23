zhegrova juve un amore mai sbocciato stagione complicata per il kosovaro e i motivi di una nuova chance

Notizia in breve

Il calciatore kosovaro, attualmente in difficoltà durante la stagione, potrebbe avere una nuova opportunità con la squadra. Nonostante le sfide, le sue qualità sono riconosciute e potrebbero favorire un reinserimento nel team. La stagione complicata ha evidenziato le criticità, ma anche le potenzialità del giocatore. La società valuta eventuali strategie per valorizzare le sue capacità e migliorare il suo impiego in campo.