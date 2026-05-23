Zhegrova Juve un amore mai sbocciato Stagione complicata per il kosovaro e i motivi di una nuova chance
Il calciatore kosovaro, attualmente in difficoltà durante la stagione, potrebbe avere una nuova opportunità con la squadra. Nonostante le sfide, le sue qualità sono riconosciute e potrebbero favorire un reinserimento nel team. La stagione complicata ha evidenziato le criticità, ma anche le potenzialità del giocatore. La società valuta eventuali strategie per valorizzare le sue capacità e migliorare il suo impiego in campo.
di Francesco Spagnolo Zhegrova Juve, le difficoltà del kosovaro sono evidenti. Ma le qualità indiscusse potrebbero portare il calciatore ad una nuova chance in bianconero. Il calciomercato della Juventus si preannuncia ricco di riflessioni profonde, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei talenti arrivati nell’ultimo periodo e attesi al definitivo salto di qualità. La dirigenza bianconera e lo staff tecnico si trovano a dover valutare attentamente il futuro dei propri esterni offensivi, cercando di bilanciare le esigenze di bilancio con la necessità di mantenere un tasso tecnico elevato in rosa. Tra i profili sotto la lente d’ingrandimento c’è sicuramente Edon Zhegrova, un calciatore dalle indiscutibili doti tecniche che si trova a un bivio cruciale della sua avventura nel calcio italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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