Zhegrova via dalla Juve? Il kosovaro può tornare in Ligue 1 dopo una sola stagione | c’è uno scambio in ballo! Il punto

La Juventus sta considerando di cedere il giocatore kosovaro dopo una sola stagione. Secondo fonti vicine alla società, il club potrebbe utilizzarlo come parte di uno scambio con un club francese nella prossima sessione di mercato. La decisione viene presa in vista di una possibile operazione estiva, mentre il giocatore è attualmente sotto contratto con i bianconeri. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata dalle parti coinvolte.

di Luca Fioretti Zhegrova via dalla Juve? La dirigenza valuta la cessione del giocatore dopo una sola annata per usarlo come valida pedina di scambio estiva. Il mercato estivo si avvicina e porta con sé inevitabili e profonde riflessioni per i bianconeri. Secondo quanto riportato questa mattina sulle colonne della Gazzetta, l’avventura italiana di Edon Zhegrova potrebbe clamorosamente concludersi dopo una sola stagione. L’esterno offensivo era arrivato con grandissime aspettative, ma il suo rendimento sul campo si è rivelato ampiamente al di sotto delle speranze iniziali. Nonostante l’impegno profuso durante i novanta minuti, il ragazzo non è mai riuscito a integrarsi perfettamente negli schemi tattici, faticando enormemente a incidere in maniera decisiva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova via dalla Juve? Il kosovaro può tornare in Ligue 1 dopo una sola stagione: c’è uno scambio in ballo! Il punto Notizie correlate Zhegrova Juve, il kosovaro può diventare una pedina di scambio per un grosso affare in entrata. Che cosa sta succedendodi Redazione JuventusNews24Zhegrova Juve, il talento kosovaro può diventare una pedina di scambio per un affare più grosso in casa bianconera. Zhegrova Juve, futuro in bilico per il talento kosovaro? Che cosa filtra dalla Continassa in vista dell’estatePinsoglio Juve, il portiere bianconero rinnova con la Vecchia Signora: il comunicato ufficiale e i dettagli dell’accordo con l’estremo difensore... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cosa deve fare la Juventus con Zhegrova? Pochi minuti giocati, zero goal: i dubbi sul futuro in bianconero aumentano; Ravanelli boccia David: Non è da Juve. E fa il mercato: No a Lewa, prenderei Gabriel Jesus; Juventus–Bologna, le formazioni ufficiali; Conceicao 6.5, Boga 5: le pagelle dei giocatori della Juventus contro il Milan. Dalla Turchia: il Besiktas segue Zhegrova. Addio alla Juve?Edon Zhegrova, esterno d'attacco classe 1999 della Juventus e della nazionale del Kosovo, potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. Stando ad indiscrezioni provenienti ... tuttojuve.com Romano: Zhegrova non sta trattando con il Besiktas. Ci tiene tanto alla Juventus e…Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Edon Zhegrova, spiegando che il giocatore vorrebbe provare a giocarsi le sue chance in bianconero: A proposito di ... tuttojuve.com L'ex bianconero Ravanelli alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua su #Zhegrova! Che ne pensate del suo parere Si può puntare sull'esterno offensivo Merita la fiducia per la prossima stagione x.com L'ex bianconero Ravanelli alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua su Zhegrova! Che ne pensate del suo parere Si può puntare sull'esterno offensivo Merita la fiducia per la prossima stagione - facebook.com facebook