David Juve, un attaccante canadese, è arrivato in Italia con grandi aspettative, ma finora non è riuscito a mostrare il suo potenziale nel campionato di Serie A. Non ha segnato gol nelle partite ufficiali e ha avuto poche occasioni per essere impiegato come titolare. La sua presenza in campo è sembrata limitata e le sue prestazioni non hanno soddisfatto le richieste della società. La sua esperienza nel club si sta evolvendo senza risultati concreti finora.

Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!». Cosa è successo davvero Calciomercato Milan: Goretzka arriva se.Qual è il grande ostacolo da superare per i rossoneri Leao Milan, cosa succederà a fine stagione: dalla contestazione al calo di rendimento, i rossoneri hanno preso questa decisione! Bastoni Barcellona, frenata improvvisa? Il motivo è.Flick! Perché la trattativa con l’Inter potrebbe non andare in porto La Russa provoca: «Scudetto di cartone? Se ne arrivano prendiamo! Marotta è il simbolo di questa squadra» Inchiesta arbitri, ascoltati in Procura Andrea Butti e il club referee manager della Lazio Pinzani.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - David Juve, storia di un amore mai sbocciato: i possibili motivi per cui il canadese non funziona in Serie A

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