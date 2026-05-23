zerocalcare per sempre un esordiente

Abbiamo deciso di non guardare nessuna anteprima di Due spicci, la nuova serie animata di Zerocalcare in arrivo il 27 maggio su Netflix, prima di scrivere queste righe. Questo pezzo non è né una recensione né un invito alla visione, solo una riflessione sul mezzo e sull’autore, a cuore aperto. Perché è proprio il cuore il motore dell’operazione di Zero. Ma torniamo velocemente indietro. Zero viene dal fumetto ed è un fumettista. Niente di più, niente di meno. Formato come tutta la sua generazione tramite i fumetti e altre narrazioni parallele e convergenti, come i videogiochi, i film, i giocattoli, le pubblicità e chiaramente i cartoni animati. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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