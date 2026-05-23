Zero device a tavola e trasparenza tra genitori e figli | in provincia di Brescia patto educativo diventa un’alleanza territoriale

In provincia di Brescia, quattro famiglie hanno firmato un patto educativo che vieta l’uso di dispositivi elettronici durante i pasti. L’accordo mira a favorire il dialogo tra genitori e figli e si basa sulla trasparenza reciproca. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di collaborazione territoriale, con l’obiettivo di promuovere pratiche condivise per la crescita dei minori. La scelta riguarda esclusivamente le famiglie coinvolte e si applica in modo volontario.

Quattro famiglie, un’intuizione e la volontà di costruire un fronte comune. In provincia di Brescia prende forma un’alleanza educativa territoriale per governare l’uso di smartphone, tablet e dispositivi connessi tra i più giovani, un Patto digitale pensato per accompagnare i ragazzi verso una tecnologia vissuta con consapevolezza e non subita per abitudine. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Parents Don't Realize This About Gen Z & Phones

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