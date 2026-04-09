Giovani foggiani tra marginalità e disagio | rilanciata l' alleanza strategica con la firma del nuovo patto educativo
Nella mattinata di oggi si è tenuta la firma di un nuovo Patto educativo provinciale, con l’obiettivo di rafforzare le partnership tra le istituzioni e avviare progetti mirati a contrastare la marginalità e il disagio tra i giovani. L’accordo prevede iniziative di prevenzione e interventi di supporto per i ragazzi che vivono situazioni di difficoltà, con l’intento di creare un percorso condiviso di sostegno e crescita.
Creare alleanze di elevato significato educativo e sociale tra le Istituzioni e promuovere iniziative di prevenzione e contrasto della marginalità e del disagio giovanile: è questo l’obiettivo centrale del Patto educativo provinciale, sottoscritto nella mattinata odierna presso il salone di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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