Giovani foggiani tra marginalità e disagio | rilanciata l' alleanza strategica con la firma del nuovo patto educativo

Nella mattinata di oggi si è tenuta la firma di un nuovo Patto educativo provinciale, con l’obiettivo di rafforzare le partnership tra le istituzioni e avviare progetti mirati a contrastare la marginalità e il disagio tra i giovani. L’accordo prevede iniziative di prevenzione e interventi di supporto per i ragazzi che vivono situazioni di difficoltà, con l’intento di creare un percorso condiviso di sostegno e crescita.