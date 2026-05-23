Zangrillo | Un milione di assunzioni nei prossimi 6-7 anni

Un rappresentante ha affermato che nei prossimi sei o sette anni sarà necessario assumere un milione di persone, indicando un impegno notevole nel processo di reclutamento.

TRENTO – È evidente che dover assumere “un milione di persone nei prossimi 6-7 anni significa uno sforzo di reclutamento significativo”. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo (foto), nel corso del Festival dell’Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento. “Sono piuttosto ottimista – ha aggiunto – per diverse ragioni. Intanto per una ragione di tipo numerico nel senso che le attività che abbiamo svolto in questi anni finalizzate a rendere il nostro processo di reclutamento più efficace ci hanno dato ragione. Dal 2023 al 2025 abbiamo assunto 641. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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