Ferrovie cerca talenti Ventimila assunzioni nei prossimi tre anni

Il settore ferroviario italiano prevede di assumere circa ventimila persone nei prossimi tre anni, con un piano di investimenti supportato dal Pnrr. La digitalizzazione e le politiche di sostenibilità stanno determinando cambiamenti nelle infrastrutture e nelle professionalità necessarie. Questa trasformazione si traduce in un'opportunità di lavoro significativa, con nuove figure che si inseriscono in un comparto in fase di evoluzione.

Il settore ferroviario italiano attraversa una metamorfosi profonda. Gli investimenti del Pnrr, la digitalizzazione e la sostenibilità stanno ridisegnando non solo le reti, ma anche le competenze richieste. Secondo un’analisi di Gi Group, i prossimi 12-24 mesi saranno cruciali per l’evoluzione delle professioni ferroviarie. La domanda di lavoro resta altissima: il Gruppo FS prevede circa 20.000 assunzioni entro il 2029. Il focus si sposta su tecnologie digitali, sistemi di segnalamento avanzati e gestione dati. Il mercato cerca figure ingegneristiche specializzate come: Railway System, Signalling e RAMS Engineer, Software ed Embedded Engineer, Project Manager con competenze di settore.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ferrovie cerca talenti. Ventimila assunzioni nei prossimi tre anni Notizie correlate Leonardo, 17mila assunzioni nei prossimi tre anni: “Ma sulle Stem l’Europa rischia di perdere il treno e retrocedere”Roma – “La Cina produce 4,5 milioni di laureati Stem, gli Stati Uniti 800mila, l'Europa 300mila. Leggi anche: Matt Rizzetta promette: “Nuova arena pronta nei prossimi due o tre anni”