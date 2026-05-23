Un piano prevede di assumere un milione di persone nella pubblica amministrazione entro il 2032. L’obiettivo è favorire il ricambio generazionale, rispondendo alle esigenze di adattamento alle trasformazioni del mercato del lavoro e all’introduzione dell’intelligenza artificiale. La strategia si basa su un incremento delle assunzioni per adeguare le competenze e le risorse umane alle nuove sfide del settore pubblico.

Assumere un milione di persone entro il 2032 per garantire alla pubblica amministrazione quel ricambio generazionale necessario alle sfide di questo tempo, dal cambiamento del mercato del lavoro all’avvento dell’Ai. È la prospettiva indicata dal ministro Paolo Zangrillo, che ha ricordato come negli ultimi tre anni «abbiamo reclutato 640.000 persone» e «solo nel mese di gennaio di quest’anno ne sono entrate 24.600 nella pubblica amministrazione», con «una parte significativa dedicata al comparto sanità e un’altra parte significativa agli enti locali». L’impegno complessivo per il 2026, ha spiegato ancora Zangrillo, è di assumere tra le 200mila e le 250mila persone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Un milione di assunzioni entro il 2032: Zangrillo spiega il ricambio generazionale nella Pubblica amministrazione

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