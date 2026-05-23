Carla Zambelli, ex deputata brasiliana, è stata rilasciata dopo 10 mesi di detenzione. Le autorità hanno deciso di non procedere con l’estradizione e l’hanno rimessa in libertà immediatamente. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul procedimento legale.

Il legale Sammarco ha raccontato comeZambelliha preso tale decisione, dopo quasi dieci mesi di detenzione e, secondo lui, ciò conferma quanto l’Italia sia un Paese garantista:“Ieri sera quando ha lasciato il carcere era contenta e sollevata dopo quasi dieci mesi di detenzione. Il punto vero di questa vicenda è che ha funzionato quella che è la ‘barriera’ della giurisdizione.L’Italia può fare gli accordi che vuole ma quando si tratta di esseri umani devono essere rispettate le garanzie fondamentali e se lo Stato richiedente non le rispetta l’Italia non può consegnare.E questo lo decide la giurisdizione che vigila sulle garanzie”. Carla Zambelliha definito su X questa liberazione come “una vittoria consacrata a Dio”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Zambelli torna libera: “Vittoria consacrata da Dio”

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