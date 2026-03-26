La Quarta sezione della Corte d’Appello di Roma ha autorizzato l’estradizione di una deputata brasiliana nel caso chiamato Zambelli. La decisione segue un procedimento legale avviato per verificare la possibilità di consegnare l’imputata alle autorità del Brasile. La procedura si svolge in conformità con le norme di diritto internazionale e italiano in materia di estradizione.

I giudici della Quarta sezione della Corte d’Appello di Roma hanno dato il via libera all’estradizione della deputata brasiliana Carla Zambelli, arrestata il 29 luglio scorso a Roma e detenuta nel carcere di Rebibbia su richiesta del Brasile, dove l’esponente del partito dell'ex presidente Jair Bolsonaro con cittadinanza italiana, è stata condannata a dieci anni per l'hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia (Cnj). I giudici romani con la sentenza hanno accolto la richiesta di estradizione avanzate dal Brasile, rappresentato dall’avvocato Alessandro Gentiloni per la condanna di Zambelli passata in giudicato a 10 anni per accesso abusivo a sistema informatico e falso in atto pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Zambelli, arriva il via libera all'estradizione della deputata brasiliana

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