La Cassazione ha respinto la richiesta di estradizione di Zambelli, che si trova attualmente in Italia. Le accuse principali riguardano l'accesso non autorizzato a sistemi informatici. Tuttavia, la condanna per porto d'arma rappresenta ancora una minaccia alla libertà dell’individuo. La decisione della Corte ha confermato la libertà di Zambelli, escludendo l’estradizione richiesta dalle autorità estere.

? Punti chiave Quali sono le accuse specifiche legate all'accesso ai sistemi informatici?. Perché la condanna per il porto d'arma minaccia ancora la libertà?. Come influirà questa sentenza sulla sua futura missione politica?. Chi deciderà se Zambelli potrà evitare il trasferimento in Brasile?.? In Breve Accuse riguardano violazione sistemi Cnj e falso mandato contro giudice Alexandre de Moraes.. Detenzione iniziata a luglio 2025 dopo inserimento nelle Red Notice Interpol.. Resta pendente estradizione per porto illegale d'arma durante campagna elettorale 2022.. Legale Pieremilio Sammarco diffonde video della politica dopo la sentenza.. L’ex... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zambelli libera in Italia: la Cassazione respinge l’estradizione

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