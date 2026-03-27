Corte d' Appello di Roma via libera all' estradizione di Carla Zambelli in Brasile dopo condanna di 10 anni per hackeraggio

La Corte d'Appello di Roma ha autorizzato l'estradizione di una ex deputata brasiliana condannata a dieci anni di reclusione per aver effettuato accessi non autorizzati a sistemi informatici. L'ex parlamentare, appartenente al partito dell'ex presidente, si era trasferita in Italia per evitare l'esecuzione della condanna. Ora, l'istanza di estradizione sarà trasmessa alle autorità brasiliane.

L'ex deputata al parlamento brasiliano del partito dell’ex presidente Jair Bolsonaro era scappata in Italia per sfuggire a una condanna subita in Brasile. Era stata arrestata lo scorso 29 luglio a Roma. Da allora è rimasta detenuta nel carcere di Rebibbia, uno dei quattro istituti penitenziari che c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Corte d'Appello di Roma, via libera all'estradizione di Carla Zambelli in Brasile dopo condanna di 10 anni per hackeraggio Articoli correlati Carla Zambelli, la Corte di Roma a favore dell’estradizione in BrasileDopo essere stata condannata in Brasile nel maggio 2025, l’ex deputata brasiliana è atterrata a Roma nel probabile tentativo di eludere la giustizia... Ingegnere cinese arrestato per spionaggio: la Corte d’Appello di Milano dà il via libera all’estradizione negli UsaMilano, 27 gennaio 2026 – La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato oggi 27 gennaio "l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda... Altri aggiornamenti su Corte d'Appello di Roma via libera... Temi più discussi: Corte appello Roma, ok all'estradizione di Carla Zambelli in Brasile; Carla Zambelli, ex deputata detenuta in Italia: la Corte d'appello di Roma a favore dell'estradizione in Brasile; Corte appello Roma, ok all'estradizione di Carla Zambelli in Brasile; La Corte d'appello di Roma ha approvato la richiesta di estradizione in Brasile per l'ex deputata brasiliana Carla Zambelli. La Corte d’appello di Roma ha approvato la richiesta di estradizione in Brasile per l’ex deputata brasiliana Carla ZambelliLa Corte d’appello di Roma ha approvato la richiesta di estradizione in Brasile per Carla Zambelli, ex deputata al parlamento brasiliano del partito dell’ex presidente Jair Bolsonaro che era scappata ... ilpost.it Corte appello Roma, ok all'estradizione di Carla Zambelli in BrasileLa Corte d'appello di Roma si è espressa a favore della richiesta di estradizione avanzata dal Brasile per la deputata brasiliana Carla Zambelli, arrestata il 29 luglio scorso e attualmente detenuta n ... ansa.it Mura, già procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma e attuale capo dell’Ufficio legislativo del dicastero, è considerato un profilo tecnico di alto livello, con una lunga esperienza nella macchina amministrativa e nella gestione dei dossier normativi - facebook.com facebook La Corte d’appello di Roma ha approvato la richiesta di estradizione in Brasile per l’ex deputata brasiliana Carla Zambelli x.com