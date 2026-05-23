Zak Brown ha dichiarato che l’obiettivo principale di McLaren è ottenere il titolo mondiale di Formula 1 con il pilota Oscar Piastri. La squadra punta a migliorare le proprie performance e a competere per il campionato nella prossima stagione. Piastri, il pilota australiano, è attualmente in forza alla scuderia e si sta preparando per le prossime gare. Nessuna altra informazione è stata fornita sui piani specifici o sui tempi previsti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Zak Brown ha già realizzato la maggior parte dei suoi obiettivi principali per McLaren. Ora è il momento che Oscar Piastri aggiunga un titolo mondiale per completare il cerchio. La squadra ha mostrato un’incredibile crescita nell’ultima stagione, culminata con Lando Norris che ha conquistato il suo primo titolo piloti, il primo per McLaren dai tempi di Lewis Hamilton nel 2008. Piastri ha iniziato la stagione con un vantaggio di 34 punti su Norris quando mancavano dieci gare al termine. Le aspettative erano alte, con la possibilità di competere anche contro Max Verstappen. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Zak Brown suggerisce che il sogno di McLaren è il titolo F1 con Oscar Piastri.

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