Relazione tesa tra Zak Brown e Oscar Piastri | chance per Max Verstappen in McLaren

Una relazione tesa tra il team manager e il pilota ha attirato l’attenzione degli appassionati di Formula 1. La situazione potrebbe aprire possibilità di impiego per un altro pilota di punta nel team, mentre il recente focus si concentra sulle dinamiche interne e sulle decisioni future per la squadra. La questione coinvolge vari aspetti delle gerarchie e delle strategie sportive, con ripercussioni sui piani dei protagonisti principali del campionato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Se Max Verstappen decidesse di seguire Gianpiero Lambiase dalla Red Bull alla McLaren, la persona più probabile da sostituire sarebbe Oscar Piastri, piuttosto che Lando Norris. Questa situazione potrebbe portare a un significativo cambiamento nel panorama F1, considerato il clamoroso talento di Verstappen e il suo attuale status di campione del mondo. Ci sono state voci che suggerivano che Lambiase potesse essere il futuro team principal della McLaren. Tuttavia, il team ha chiarito che il suo arrivo ha lo scopo di sostenere Andrea Stella nella leadership della squadra di corsa.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Relazione tesa tra Zak Brown e Oscar Piastri: chance per Max Verstappen in McLaren. Leggi anche: Lando Norris non ha avuto una chance equa contro Oscar Piastri in McLaren. Giampiero Lambiase lascerà Max Verstappen per andare in McLaren: effetto domino in Formula 1Voci insistenti danno oramai per certo il futuro accordo di Gianpiero Lambiase con la McLaren a partire dal 2028.