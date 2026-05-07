Zak Brown ha commentato le prospettive della squadra di Formula 1 nel tentativo di mantenere i titoli conquistati. La squadra si sta riposizionando nel campionato, cercando di rafforzare la propria presenza in pista e migliorare le performance rispetto alla stagione precedente. Le dichiarazioni arrivano in un momento di cambiamenti e sfide per il team, che punta a rimanere competitivo nel campionato mondiale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La stagione di difesa del titolo per McLaren non è partita come sperato, ma grazie agli sforzi di Zak Brown e del suo team, la situazione sembra migliorare. Il Gran Premio di Miami ha offerto spunti positivi, rivelando un bel potenziale nelle prestazioni della scuderia. Durante il weekend, McLaren ha ottenuto risultati solidi, con una doppietta nella gara sprint seguita da un secondo e terzo posto nella competizione principale. Lando Norris e Oscar Piastri hanno dimostrato di avere un buon passo, riuscendo a competere con Mercedes e a mantenere ritmo e prestazioni soddisfacenti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Zak Brown commenta le possibilità di McLaren nel difendere i titoli di F1.

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