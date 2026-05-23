zagabria ha iniziato a sperimentare un servizio di robotaxi

Zagabria ha avviato un servizio di robotaxi, con alcuni veicoli autonomi che circolano nelle strade della città. Il progetto, tra i primi in Europa, coinvolge un imprenditore noto nel settore tecnologico. I veicoli sono dotati di sensori e sistemi di guida autonoma, e operano in aree designate con orari limitati. La sperimentazione mira a valutare la fattibilità del servizio nelle aree urbane.

Zagabria, la capitale della Croazia, ha iniziato a sperimentare un servizio di robotaxi, cioè le auto che trasportano passeggeri e che si muovono senza bisogno di un conducente, usando le strade normali (servizi simili sono già attivi in paesi come la Cina e gli Stati Uniti). L’azienda che se ne occupa si chiama Verne ed è di Mate Rimac, imprenditore locale soprannominato spesso “l’Elon Musk croato”. Verne offre il servizio in modo ancora limitato: per ora ha 10 veicoli attivi che non possono trasportare chiunque lo voglia, ma solo le circa 400 persone che si erano appositamente registrate. Esiste anche una lista d’attesa alla quale ci si può iscrivere. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Ho preso un passaggio da Trieste a Zagabria reddit