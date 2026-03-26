Zagabria | Uber lancia i primi robotaxi senza pilota

Uber ha annunciato il lancio del primo servizio di robotaxi senza pilota in Europa, che sarà disponibile a Zagabria. La compagnia intende offrire un'opzione di mobilità completamente automatizzata nella capitale croata, con veicoli senza conducente che entreranno in servizio come parte di un progetto commerciale. La novità rappresenta il primo esempio di questo tipo di servizio in ambito europeo.

Uber sta per rivoluzionare la mobilità europea lanciando il primo servizio commerciale di robotaxi a Zagabria. L’iniziativa nasce da un’alleanza strategica con Pony AI e Verne, puntando su veicoli senza pilota equipaggiati con tecnologia di settima generazione. L’obiettivo è integrare progressivamente questi mezzi nella rete esistente della piattaforma americana, anticipando l’arrivo di concorrenti diretti come Waymo e Volkswagen nel Vecchio Continente. I test sono già in corso nelle strade croate, segnando l’inizio di una nuova era per i trasporti urbani. La tripla alleanza che ridefinisce la guida autonoma. Il cuore dell’operazione risiede nella divisione dei compiti tra tre attori chiave: Uber fornisce la piattaforma digitale e l’accesso ai passeggeri, mentre Verne si occupa della gestione operativa della flotta sul territorio croato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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