Yuri Alberto caos agente | la Roma monitora il brasiliano

Il club di appartenenza di Yuri Alberto, giocatore del Corinthians, sta valutando le prossime mosse in vista di eventuali trasferimenti. La trattativa coinvolge diverse parti, tra cui agenti e intermediari, e si concentra sulla possibilità di un trasferimento in Europa. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle tempistiche o le modalità. La società sta monitorando la situazione e analizzando le offerte ricevute, senza confermare né smentire eventuali sviluppi imminenti.

Resta caldissimo l’asse di mercato tra il Brasile e l’Europa, con il centravanti del Corinthians, Yuri Alberto, finito al centro di un vero e proprio intrigo diplomatico e familiare. Al termine della sfida di Copa Sudamericana pareggiata per 1-1 contro il Peñarol allo stadio Campeón del Siglo, l’attaccante ha gelato l’ambiente con una dichiarazione spontanea ai microfoni di ESPN, siglando di fatto l’inizio di una nuova fase della sua carriera e ribadendo il proprio desiderio di sbarcare nuovamente nel calcio europeo. Le parole del numero nove, che ha indicato nel proprio padre l’attuale gestore della sua procura, hanno immediatamente scatenato l’ipotesi di una rottura traumatica con lo storico agente André Cury. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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