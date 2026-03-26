Roma rivoluzione attacco | torna di moda Yuri Alberto per il post-Dybala

Roma sta pianificando un cambiamento nel settore offensivo per la stagione 20262027, con l'obiettivo di sostituire alcuni giocatori chiave il cui contratto non sarà rinnovato. In particolare, si sta considerando il ritorno di Yuri Alberto, che era già stato nel mirino della società in passato. La squadra si prepara così a una fase di rinnovamento dopo l’addio di alcuni elementi storici.

La Roma prepara la rivoluzione totale del reparto avanzato per la stagione 20262027: con il probabile addio dei senatori Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini ed Stephan El Shaarawy — i cui contratti non dovrebbero essere rinnovati — la dirigenza giallorossa ha rimesso nel mirino Yuri Alberto. L’attaccante brasiliano del Corinthians, già bloccato da Massara la scorsa estate prima del veto economico del club paulista (che rispedì al mittente un’offerta da 30 milioni di euro ), resta il profilo prediletto per completare un attacco che al 1° luglio vedrà confermati i soli Dovbyk, Malen, Soulé e Vaz. La necessità di inserire elementi pronti all’uso nel sistema di Gasperini spinge il DS verso il classe 2001, autore di una stagione da 15 gol nel 2024 e già protagonista nel 2026 con reti pesanti nel Paulistão e nel Brasileirão. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, rivoluzione attacco: torna di moda Yuri Alberto per il post-Dybala Articoli correlati Leggi anche: Roma, mercato in fermento: torna di moda Godts per l’attacco Leggi anche: Roma, rivoluzione senatori: Dybala e El Shaarawy al bivio, Pellegrini tratta il rinnovo Tutto quello che riguarda Yuri Alberto Temi più discussi: Roma, in attacco si cambia tutto; Roma, obbligo cessione entro il 30 giugno: Koné in pole, ma nessuno è intoccabile; Rivoluzione d’aprile: Gasp prepara lo sprint Roma; Roma, Malen leader assoluto: numeri da titolare fisso, Wesley l’altro pilastro. Deludono gli altri acquisti. Il Messaggero | Roma, l’attacco si rifà il look: a giugno si torna su SauerAl termine della stagione tanti calciatori dell’attuale rosa saluteranno la Roma, alcuni per scadenza ... msn.com Roma, a gennaio sarà rivoluzione in attacco: oltre a Zirkzee ipotesi scambio Beto-DovbykLa Roma è sempre alla ricerca di un elemento che possa rinforzare il proprio pacchetto offensivo. La formazione giallorossa ha approcciato la nuova annata in maniera positiva rimanendo sempre ... m.tuttomercatoweb.com Roma, l’attacco si rifà il look: a giugno si torna su Sauer e Yuri Alberto romanews.eu/il-messaggero-… #calciomercato #ASRoma #RomanewsEU x.com Diamo il benvenuto ai nostri nuovi membri! Dario Davini, Maria Teresa Rigacci, Gioia Dolores, Cristina Giovannelli, Annamaria Nespeca, Marcello Lazzerini, Alberto Casalini, Mi Mmo, Niccolò Bonino, Massimiliano Bonucci, Yuri Pasqualetti, Iris Est, Giuseppe - facebook.com facebook