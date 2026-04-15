Dal Brasile la Roma non molla Yuri Alberto | nuovo affondo in estate?

Il nome di Yuri Alberto torna a essere al centro delle attenzioni nel mercato dei trasferimenti. Secondo fonti brasiliane, la Roma sarebbe interessata al giovane attaccante classe 2001 e potrebbe presentare un’offerta durante la prossima sessione di mercato estiva. La società giallorossa sembra mantenere vivo l’interesse per il calciatore, che ha già attirato l’attenzione in passato. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli sulle trattative in corso.

Torna di moda il nome di Yuri Alberto. Secondo i media brasiliani, il classe 2001 è ancora nel mirino della Roma, che starebbe preparando un’offerta in vista della sessione di mercato estiva. L’attaccante però ha un prezzo piuttosto elevato, e resta da capire quali saranno le priorità dei giallorossi nei prossimi mesi. Roma ancora su Yuri Alberto, le cifre dell’affare. Secondo quanto riportato dal portale BolaVIP, i giallorossi non mollano la presa su Yuri Alberto. Il numero 9 del Corinthians è stato accostato alla Roma molto spesso negli ultimi anni, in particolare nel corso della finestra di mercato invernale. Ecco perché in estate, secondo la testata brasiliana, la Roma sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta congrua per convincere il Timão a lasciar andare uno dei suoi pezzi più pregiati.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dal Brasile, la Roma non molla Yuri Alberto: nuovo affondo in estate? Notizie correlate Chi è Yuri Alberto, lo scarto del Brasile che può vestire la maglia dell’Italia: l’erede di ReteguiIl centravanti brasiliano del Corithians Yuri Alberto potrebbe giocare per l'Italia nel nuovo ciclo della nazionale azzurra chiamata a qualificarsi... Roma, rivoluzione attacco: torna di moda Yuri Alberto per il post-DybalaLa Roma prepara la rivoluzione totale del reparto avanzato per la stagione 2026/2027: con il probabile addio dei senatori Paulo Dybala, Lorenzo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Aldair arriva al cinema: il documentario sull'icona brasiliana della Roma dal 21 maggio; FIBA 3×3 World Cup Qualifier, sfuma il sogno Mondiale degli Azzurri; L'Italia del futuro riparte da Yuri Alberto? Dal Brasile: Vuole giocare per gli Azzurri; L'Orchestra Sinfonica Giovanile Chiquinha Gonzaga in concerto a Roma. Roma, Wesley torna dal Brasile: oggi gli esami per valutare l’infortunioLa pausa per le nazionali costa nuovamente cara alla Roma, che si ritrova a fare i conti con un'altra pesante assenza a pochi giorni dal big match. tuttomercatoweb.com Dal Brasile: l'Italia cerca Yuri Alberto per i Mondiali 2030Italia chiama, Yuri Alberto risponde? Il quotidiano sportivo brasiliano Lance! scrive che l'attaccante del Corinthians sarebbe stato contattato dalla Nazionale italiana per sondare la sua disponibilit ... calciomercato.com IL CARPACCIO: UNA RICETTA NATA DA UN DIVIETO MEDICO Il carpaccio non nasce in una cucina stellata, ma da una necessità medica. Oggi è uno dei piatti italiani più diffusi e reinterpretati al mondo — da Tokyo agli Stati Uniti, dal Brasile alla Norvegia — - facebook.com facebook Dal Brasile: nuova offerta del Milan per André. Si aspetta la risposta del Corinthians x.com