YoungER Card al via campagna del Comune per valorizzare la carta regionale gratuita

Notizia in breve

Il Comune ha avviato una campagna per promuovere la YoungER Card, una carta regionale gratuita rivolta ai giovani. La strategia include una presenza rafforzata sui social media e la diffusione di informazioni su sconti, eventi culturali, iniziative di volontariato e programmi di cittadinanza attiva dedicati ai ragazzi e alle ragazze del territorio. La card è rivolta alle fasce di età giovanile e mira a facilitare l'accesso a diverse opportunità.