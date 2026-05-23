YoungER Card al via campagna del Comune per valorizzare la carta regionale gratuita
Il Comune ha avviato una campagna per promuovere la YoungER Card, una carta regionale gratuita rivolta ai giovani. La strategia include una presenza rafforzata sui social media e la diffusione di informazioni su sconti, eventi culturali, iniziative di volontariato e programmi di cittadinanza attiva dedicati ai ragazzi e alle ragazze del territorio. La card è rivolta alle fasce di età giovanile e mira a facilitare l'accesso a diverse opportunità.
Dal rilancio della YoungER Card sui social alle opportunità di sconti, cultura, volontariato e cittadinanza attiva per ragazze e ragazzi del territorio. Parte martedì 26 maggio la nuova campagna di comunicazione promossa dall'Informagiovani del Comune di Modena per far conoscere e valorizzare la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
I insisted on getting a divorce and leaving, but became family's heartthrob
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Il “tesoro” italiano del turismo: 6mila borghi unici al mondo da valorizzare. Parte la “campagna” di FdI
Rignano sull’Arno: al via campagna di sterilizzazione gratuita per i gatti del territorioRIGNANO SULL’ARNO (FIRENZE) – A Rignano sull’Arno è stata avviata una campagna straordinaria di sterilizzazione chirurgica dei gatti promossa...