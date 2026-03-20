Rignano sull’Arno | al via campagna di sterilizzazione gratuita per i gatti del territorio

A Rignano sull’Arno è iniziata una campagna di sterilizzazione gratuita rivolta sia ai gatti di proprietà che ai felini liberi presenti nel territorio comunale. L’intervento riguarda esclusivamente i gatti che non fanno parte di colonie feline già riconosciute. L’obiettivo è assicurare un intervento gratuito per contribuire al controllo della popolazione felina locale.

RIGNANO SULL’ARNO (FIRENZE) – A Rignano sull’Arno è stata avviata una campagna straordinaria di sterilizzazione chirurgica dei gatti promossa dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’ASL di Firenze – Unità Funzionale Complessa Igiene Urbana Veterinaria. L’iniziativa mira a contenere il fenomeno delle nascite incontrollate e a garantire una maggiore tutela del benessere animale.Il progetto è rivolto sia ai gatti di proprietà sia ai gatti liberi presenti sul territorio comunale, purché non appartenenti a colonie feline già riconosciute. Gli interventi saranno effettuati a cura espese dell’ASL, senza alcun costo per i cittadini. I proprietari o i soggetti di riferimento dovranno accompagnare gli animali presso la sede dell’ASL in viale Corsica, a Firenze, dove verranno eseguite le operazioni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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