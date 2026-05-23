You Can’t Always Get What You Want | i carabinieri interrompono la festa a Stromboli al quale era presente anche Mick Jagger
I carabinieri sono intervenuti per interrompere una festa a Stromboli, dove erano presenti diversi partecipanti, tra cui Mick Jagger. L’evento si svolgeva in un locale e celebrava la fine delle riprese del film di Alice Rohrwacher, Three Incestuous Sisters. L’intervento è stato deciso per motivi non specificati. Non ci sono state denunce o sanzioni riportate. La festa si è conclusa con l’arrivo delle forze dell’ordine.
Si è concluso con l’arrivo dei carabinieri il party organizzato in un locale a Stromboli per festeggiare la fine delle riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher, Three Incestuous Sisters. Presente alla festa buona parte del cast del film -che include Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley e Josh O’Connor – e Mick Jagger, che ha un piccolo ruolo all’interno della pellicola. L’ arrivo sull’isola del rocker, qualche giorno fa, aveva scatenato la curiosità degli abitanti del posto e della stampa, ma lui era riuscito a mantenere un profilo basso, quasi fino alla fine. Secondo quanto emerso, alcuni residenti avrebbero contattato i carabinieri, denunciando la violazione dell’ordinanza comunale che vieta la diffusione di musica nei locali nella serata del mercoledì. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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