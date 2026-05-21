Stromboli i carabinieri interrompono un party con Isabella Rossellini e Mick Jagger | il motivo è la musica
Le forze dell'ordine hanno interrotto un party a Stromboli, dove erano presenti ospiti come Isabella Rossellini e Mick Jagger, a causa della musica. L'evento si svolgeva in occasione della conclusione delle riprese di un film diretto da Alice Rohrwacher. Un'ordinanza sindacale ha disposto la fine della festa, portando al blocco degli invitati e all'intervento delle forze dell'ordine. L'interruzione è avvenuta in modo immediato e senza incidenti.
Un'ordinanza sindacale spegne la festa di fine riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher. Tra gli ospiti bloccati dalle forze dell'ordine anche Isabella Rossellini e Mick Jagger. Insorge la Pro Loco: "Gaffe burocratica, ferito il turismo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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