Stromboli i carabinieri interrompono un party con Isabella Rossellini e Mick Jagger | il motivo è la musica

Le forze dell'ordine hanno interrotto un party a Stromboli, dove erano presenti ospiti come Isabella Rossellini e Mick Jagger, a causa della musica. L'evento si svolgeva in occasione della conclusione delle riprese di un film diretto da Alice Rohrwacher. Un'ordinanza sindacale ha disposto la fine della festa, portando al blocco degli invitati e all'intervento delle forze dell'ordine. L'interruzione è avvenuta in modo immediato e senza incidenti.

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