Il Policlinico Abano ha avviato un percorso di yoga dedicato alle future mamme, con sessioni all'aperto in ambienti verdi. La gestione della gravidanza verrà supportata attraverso esercizi di yoga specifici, guidati da istruttori specializzati. Le sessioni sono rivolte a donne in gravidanza e si tengono in spazi esterni, con l’obiettivo di favorire il benessere fisico e mentale delle partecipanti. La struttura coordina il programma con professionisti qualificati nel settore.

? Domande chiave Come cambierà la gestione della gravidanza grazie a questo nuovo percorso?. Chi guiderà le future mamme attraverso gli esercizi di yoga nel verde?. Cosa impareranno le donne durante gli incontri con nutrizionisti e psicologi?. Perché il Policlinico ha deciso di integrare il primo soccorso neonatale?.? In Breve 26 maggio yoga con Carlotta Bucci, 16 giugno nutrizione con Camillo Ezio Di Flaviano.. 1 luglio psicologa Francesca Volpe e 23 luglio Giovanni Baccarin per primo soccorso.. Incontri gratuiti al Campus Alfa con rilascio attestato finale per le partecipanti.. Progetto mira a integrare assistenza clinica e supporto territoriale per le famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Yoga e benessere: il Policlinico Abano guida le future mamme

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Dallo yoga alla nutrizione, gli eventi per le future mamme al PoliclinicoL’Unità di Ostetricia del Policlinico Abano apre le porte alle future mamme con quattro eventi dedicati allo yoga e alla nutrizione in gravidanza,...

Benessere in cammino: tornano gli appuntamenti all'aria aperta per future mamme e neo genitoriPrendersi cura di sé attraverso il movimento dolce e la condivisione: con questo spirito riparte a Forlì "Passo dopo Passo", il fortunato ciclo di...

Dallo yoga alla nutrizione, gli eventi per le future mamme al PoliclinicoL'Unità di Ostetricia della struttura sanitaria aponense organizza degli incontri rivolti alle donne in dolce attesa, vari i temi: meditazione, sicurezza dei cibi, genitorialità e sicurezza del neonat ... padovaoggi.it

Policlinico Abano. Nasce il servizio di psicologia perinatale per il benessere mentale in gravidanza e dopo il partoIl Policlinico Abano ha attivato un Servizio di Psicologia Perinatale gratuito per prevenire il disagio emotivo in gravidanza e nel post-partum, con screening e supporto psicologico per le neomamme e ... quotidianosanita.it