Benessere in cammino | tornano gli appuntamenti all' aria aperta per future mamme e neo genitori

A Forlì torna l’appuntamento all’aria aperta dedicato alle future mamme e ai neo genitori. Si tratta di un ciclo di camminate chiamato

Prendersi cura di sé attraverso il movimento dolce e la condivisione: con questo spirito riparte a Forlì "Passo dopo Passo", il fortunato ciclo di camminate dedicato alle donne in dolce attesa e ai neo genitori. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il Centro per le Famiglie locale e il.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Appuntamenti per le neo mamme con gli psicologiCinque appuntamenti gratuiti dedicati alle donne nel periodo post-partum: è il ciclo organizzato dal Consultorio familiare della Valdichiana aretina,...

Tanti gli eventi all’aria aperta. Musei, fiera e parco acquaticoTanta voglia di vivere all’aria aperta e di cultura in questi primi giorni d’aprile.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: San Bartolomeo al Mare, torna il Cammino del Benessere sul lungomare; Coltivare Benessere: un autentico cammino di comunità; UISP - Ivrea Canavese - In cammino con la Uisp aprile; Sentieri della Salute, una rete per il benessere: insieme associazioni, istituzioni e medici di base.

All’Asl CN1 oltre mille partecipanti ai gruppi di camminoIl focus su popolazione adulta e anziana è stato poi ampliato a target specifici, oltre a proporre corsi per volontari, enti del terzo settore, amministratori e cittadini ... targatocn.it

Dalla psicologia al benessere: tornano i tavoli NextweUn confronto aperto, partecipato e sempre più radicato nel territorio. Tornano a Porto San Giorgio i tavoli Nextwe, la community nata lo scorso anno che si prepara a dare il via alla seconda edizione ... ilrestodelcarlino.it

Passi di benessere: la salute della donna in menopausa tra movimento e dialogo Vi aspettiamo: 23 aprile dalle 14.30 alle 16.30 Feltre - partenza da Prà del Moro Per iscrizioni: [email protected] facebook

Treviso, presentato un rapporto sul benessere delle famiglie: crescono le fragilità. Tra le urgenze anche la necessità di limitare ai giovanissimi l'uso dei social. Ospite dell'incontro la ministra per la Famiglia Eugenia Maria Roccella. x.com