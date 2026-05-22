Dallo yoga alla nutrizione gli eventi per le future mamme al Policlinico
L’Unità di Ostetricia del Policlinico Abano organizza quattro eventi rivolti alle future mamme, concentrandosi su argomenti come lo yoga e la nutrizione durante la gravidanza, la genitorialità e il primo soccorso neonatale e pediatrico. Le iniziative prevedono incontri pratici e informativi e si svolgono presso le strutture del policlinico. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire queste tematiche e migliorare la propria preparazione in vista del parto e della cura del neonato.
L’Unità di Ostetricia del Policlinico Abano apre le porte alle future mamme con quattro eventi dedicati allo yoga e alla nutrizione in gravidanza, alla genitorialità e al primo soccorso neonatale e pediatrico. Gli incontri sono gratuiti, è obbligatoria la prenotazione tramite il sito della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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