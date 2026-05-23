Yildiz Juve | il giocatore non pensa all’addio ma vuole determinate garanzie Ecco di cosa si tratta – VIDEO

Il giocatore della Juventus ha dichiarato di non voler lasciare la squadra, ma ha richiesto certe garanzie sul suo ruolo e sul suo futuro. Secondo quanto riportato, il calciatore è ancora convinto di rimanere nel club, ma desidera assicurazioni specifiche prima di prendere decisioni definitive. La questione riguarda principalmente aspetti contrattuali e di spazio in rosa, e non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte del club.

di Francesco Spagnolo Yildiz Juve, il calciatore continua a sposare il progetto bianconero. Ma, come svelato da Eleonora Trotta, vuole garanzie sul futuro. La possibile mancata qualificazione in Champions League potrebbe riaprire il dibattito sul futuro di Yildiz. Le qualità del turco non sono in discussione e sul giocatore hanno messo gli occhi molte big europee. Nel consueto appuntamento di calciomercato sul canale Youtube di , Eleonora Trotta ha fatto il punto della situazione. La giornalista ha svelato come: « Yildiz ha dato sempre priorità alla Juventus anche quando in passato sono arrivare offerte dallo United, Chelsea, City e dalla Germania. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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