Conceicao il giocatore della Juve è primo in questa speciale classifica | ecco di cosa si tratta

Conceicao, giocatore della Juventus, si trova in prima posizione in una particolare classifica dedicata alle capacità di accelerazione. La sua performance si distingue rispetto ad altri atleti in questo aspetto specifico. La classifica viene stilata analizzando i dati relativi alla rapidità di movimento durante le partite ufficiali. Questo risultato evidenzia la sua abilità in campo rispetto ai compagni di squadra e agli avversari.

Conceicao svetta nella classifica dedicata alle capacità di accelerazione. Il portoghese è davanti a Politano e Martinelli. Ecco i dati. Il dinamismo della nuova Juventus passa inevitabilmente dai piedi e dalle accelerazioni brucianti di Chico Conceicao. Il talento portoghese si è imposto come una delle realtà più elettrizzanti del panorama europeo, non solo per l’estetica delle sue giocate, ma per una concretezza numerica che lo pone ai vertici del calcio internazionale. Come riferito dal Corriere dello Sport, una statistica recente chiarisce perfettamente l’impatto del numero 7 bianconero: Conceicao è primo per distacco nei cinque campionati top in Europa per capacità di accelerazione, con una media di 1,38 a partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conceiçao cambia marcia: già eguagliato il bottino dello scorso campionato. E non solo...La stagione di Francisco Conceição sta entrando nella fase più produttiva. Lo certificano i numeri di Opta: l'esterno portoghese ha già raggiunto quota tre gol, ...

Conceicao brilla in Juve Pisa, le statistiche del portoghese rivelano un dominio assoluto e una prestazione magica durante quest'ultimo turno. La Juventus esulta dopo la straripante vittoria casalinga ...

Conceicao ha brillato in JuvePisa Le statistiche del portoghese

I numeri di Francisco Conceicao in JuventusPisa: - 1° per tiri totali: 6 - 1° per dribbling: 9/11 (82%) - 1° per tocchi in area avversaria: 17 - 1° per percentuale passaggi riusciti (con Aebischer): 30/32 (94%) - 1° per duelli vinti (con Yildiz): 11