Yildiz Juve contro l’Udinese può raggiungere un traguardo storico in maglia bianconera Ecco di cosa si tratta

Yildiz potrebbe ottenere un risultato importante nella partita contro l’Udinese, diventando il primo giocatore a raggiungere un record specifico con la maglia della Juventus. La sfida si svolgerà prossimamente, e il giocatore ha la possibilità di superare una soglia significativa nella sua carriera con i bianconeri. La partita è attesa con interesse dai tifosi e dagli addetti ai lavori.

Yildiz Juve, nel match contro l’Udinese può raggiungere un traguardo storico con la maglia della Vecchia Signora. Ecco di cosa si tratta. La Juve si gode Kenan Yildiz, ormai a un passo da un traguardo senza precedenti. Secondo i dati riportati da Opta, il giovane attaccante ha già collezionato nove reti nell’attuale campionato di Serie A e punta alla doppia cifra. ULTIMISSIME JUVE LIVE Se dovesse segnare il decimo gol, diventerebbe il primo calciatore straniero under 21 nella storia del club a riuscirci in una singola stagione del massimo torneo italiano. Questo rendimento straordinario certifica la centralità del numero dieci nel progetto tecnico di Luciano Spallett i. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juve, contro l’Udinese può raggiungere un traguardo storico in maglia bianconera. Ecco di cosa si tratta Articoli correlati Mercato Juve, Ottolini può già essere decisivo in una trattativa in casa bianconera. Ecco di chi si tratta e il motivoGoretzka Juve, i bianconeri si iscrivono alla corsa per il colpaccio a parametro zero. McKennie nella storia della Juventus: è il terzo centrocampista a raggiungere in questo traguardo. Di cosa si trattaCalciomercato Juve, sfida alla Roma per questi due calciatori: Comolli deve accelerare per anticipare i giallorossi. Una raccolta di contenuti su Yildiz Juve Temi più discussi: Yildiz falso nove? Per la Juve 8 gol in 3 spezzoni. E ora che arriva Vlahovic...; Boga titolare e Yildiz centravanti, David a picco e Openda nel dimenticatoio: come può cambiare l'attacco della Juventus in attesa di Vlahovic; Yildiz fuori dal tunnel e le chance di Vlahovic per campo e futuro: da Juve-Pisa lo sprint Champions; Juventus-Pisa 4-0, pagelle: brilla Yildiz, male Loyola. Juventus, Yildiz rompe la maledizione del rinnovo: gol e assist contro il Pisa per rilanciare la corsa al quarto postoJuventus, Yildiz rompe la maledizione del rinnovo: gol e assist contro il Pisa per rilanciare la corsa al quarto posto La vittoria della Juventus contro ... tuttojuve.com Yildiz, i numeri della crisi: alla Juventus serve il miglior Kenan per centrare la ChampionsYildiz non segna o serve assist da oltre un mese, ma le statistiche parlano chiaro: Spalletti ha bisogno di lui per riuscire a portare la Juventus al quarto posto ... sport.virgilio.it Sognando Yildiz: da Leone a Durmisi i talenti Juve in rampa di lancio che non conoscete - facebook.com facebook Yildiz, non è proprio tutto perfetto: il 10 della Juve non segna mai su punizione x.com