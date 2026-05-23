Xylella e accuse contro imprenditore | nuova citazione a giudizio per Fabiano Amati

Un nuovo procedimento giudiziario coinvolge l'ex assessore e consigliere regionale e un imprenditore di Andrano. La causa riguarda accuse legate alla gestione di un prodotto per il recupero degli ulivi colpiti dalla Xylella Fastidiosa. La vicenda si è riaperta con un'udienza predibattimentale, nel contesto di un procedimento penale. Non sono stati forniti dettagli sulle accuse specifiche né sui capi di imputazione.

BARI - Riparte da un'altra udienza predibattimentale il caso che vede coinvolti l'ex assessore e consigliere regionale Fabiano Amati e Luigi Botrugno, imprenditore di Andrano e inventore di “NuovOlivo”, rimedio per far rinverdire gli ulivi essiccati dalla Xylella Fastidiosa. Il politico fasanese. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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