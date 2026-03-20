Camion ‘benedetti’ sul sagrato citazione a giudizio del pm per imprenditore

La procura di Torre Annunziata ha disposto la citazione a giudizio contro un imprenditore coinvolto in un procedimento relativo a un camion benedetto sul sagrato. Il procedimento riguarda l’evento e le persone coinvolte, con il pubblico ministero che ha deciso di portare il caso davanti al giudice. La causa è stata avviata per accertare le responsabilità legate alla vicenda.

Tempo di lettura: 2 minuti La procura di Torre Annunziata ha disposto la citazione a giudizio nei confronti di Salvatore Langelotto, già detenuto, nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per avere occupato, il 30 dicembre 2023, il sagrato della Chiesa dei Santi Prisco ed Agnello di Sant’Agnello con cinque camion della società Uno, ditta a lui riconducibile, chiedendone la benedizione. I camion vennero parcheggiati senza autorizzazione nell’area antistante la chiesa, di proprietà comunale, normalmente chiusa da una catena con lucchetto, provocando la paralisi del traffico veicolare: i mezzi vennero benedetti dal parroco e Langellotto postò sui social un video. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Camion ‘benedetti’ sul sagrato, citazione a giudizio del pm per imprenditore Articoli correlati Per errore venne asportato il surrene sano: citazione a giudizio per un chirurgoBRINDISI - Nel settembre 2023 una paziente subì un intervento al surrene sinistro. Scarico non autorizzato e inquinamento nelle condotte del Comune: imprenditore a giudizioAcque reflue con melma bianca e grigia nella conduttura, con relativo intasamento: il Comune denunciò ai carabinieri e ora si costituisce parte...