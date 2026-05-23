Xylella e accuse contro imprenditore | nuova citazione a giudizio per Amati

Da brindisireport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un nuovo procedimento giudiziario riguarda l’ex assessore e consigliere regionale, coinvolto in un procedimento legale legato alla Xylella. Durante un’udienza predibattimentale, è stata emessa una citazione a giudizio contro di lui, insieme a quella di un imprenditore di Andrano. Quest’ultimo ha ideato un rimedio chiamato “NuovOlivo”, destinato a rigenerare gli ulivi colpiti dalla malattia. La vicenda si svolge davanti al tribunale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

BARI - Riparte da un'altra udienza predibattimentale il caso che vede coinvolti l'ex assessore e consigliere regionale Fabiano Amati e Luigi Botrugno, imprenditore di Andrano (Lecce) e inventore di “NuovOlivo”, rimedio per far rinverdire gli ulivi essiccati dalla Xylella Fastidiosa. Il politico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Camion ‘benedetti’ sul sagrato, citazione a giudizio del pm per imprenditoreTempo di lettura: 2 minutiLa procura di Torre Annunziata ha disposto la citazione a giudizio nei confronti di Salvatore Langelotto, già detenuto,...

Il caso di stalking in tribunale. Dichiarazioni false contro l’ex. Arriva la citazione a giudizioUna vicenda giudiziaria intricata, un groviglio di denunce incrociate, arresti, aggravamenti di misura e ombre di calunnia.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web