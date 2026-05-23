Xylella e accuse contro imprenditore | nuova citazione a giudizio per Amati
Un nuovo procedimento giudiziario riguarda l’ex assessore e consigliere regionale, coinvolto in un procedimento legale legato alla Xylella. Durante un’udienza predibattimentale, è stata emessa una citazione a giudizio contro di lui, insieme a quella di un imprenditore di Andrano. Quest’ultimo ha ideato un rimedio chiamato “NuovOlivo”, destinato a rigenerare gli ulivi colpiti dalla malattia. La vicenda si svolge davanti al tribunale.
BARI - Riparte da un'altra udienza predibattimentale il caso che vede coinvolti l'ex assessore e consigliere regionale Fabiano Amati e Luigi Botrugno, imprenditore di Andrano (Lecce) e inventore di “NuovOlivo”, rimedio per far rinverdire gli ulivi essiccati dalla Xylella Fastidiosa. Il politico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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