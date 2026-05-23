Xylella e accuse contro imprenditore | nuova citazione a giudizio per Amati

Notizia in breve

Un nuovo procedimento giudiziario riguarda l’ex assessore e consigliere regionale, coinvolto in un procedimento legale legato alla Xylella. Durante un’udienza predibattimentale, è stata emessa una citazione a giudizio contro di lui, insieme a quella di un imprenditore di Andrano. Quest’ultimo ha ideato un rimedio chiamato “NuovOlivo”, destinato a rigenerare gli ulivi colpiti dalla malattia. La vicenda si svolge davanti al tribunale.