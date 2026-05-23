Xi e Putin a Pechino | tra ambizioni russe e cautela cinese le divergenze

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pechino, Xi e Putin si sono incontrati, evidenziando differenze tra la cautela diplomatica cinese e la spinta russa a cambiare l’ordine globale.

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A Pechino, l’incontro tra Xi e Putin evidenzia la divergenza strategica tra la cautela diplomatica cinese e la spinta demolitrice russa verso l’ordine globale attuale. Mentre Mosca cerca una rottura radicale con il sistema internazionale guidato dagli Stati Uniti, Pechino punta a una trasformazione più sottile, volta a sostituire la centralità americana con la propria attraverso il multilateralismo. Il vertice avvenuto nella capitale cinese si inserisce in un momento di intensa attività diplomatica per il leader cinese, che ha ospitato recentemente anche Trump, i vertici iraniani e quelli pakistani. Nonostante le aspettative di un’alleanza formale e totale tra Pechino e Mosca, i colloqui hanno confermato una partnership strategica molto stretta ma limitata da interessi geopolitici profondamente diversi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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